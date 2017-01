REPLAY - ÉDITO - C'est à une véritable invitation au départ que le journaliste convie les étudiants à l'occasion des 30 ans d'existence du programme Erasmus.

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 09/01/2017

"Parents qui m'écoutez aujourd'hui et qui avez des grands ados chez vous (18-20 ans), un conseil : virez-les, avec ou sans Erasmus !", lance Pascal Praud. "Envoyez-les à Milan, à Barcelone, à Dublin : c'est le plus grand service que vous leur rendrez. Boucler sa valise ouvre son esprit, quitter papa et maman apprend à grandir", argue le journaliste. "Qu'ils se débrouillent, qu'ils apprennent à ne plus compter sur vous, qu'ils partent sans un sou, qu'ils grandissent, qu'il mûrissent, qu'ils aiment, mais ailleurs, loin du nid !", clame-t-il encore.



"Les ados, barrez-vous !", claironne Pascal Praud. "Erasmus a 30 ans. C'est une des plus belles réussites de l'Union européenne qui échange ses étudiants d'un pays à l'autre depuis 1987", se félicite-t-il. "Mais Erasmus est un état d'esprit, l'auberge espagnole", poursuit-il.



"Le monde est divisé en deux catégories : ceux qui sont allés nulle part, et ceux qui sont allés partout", analyse Pascal Praud. "Partir, partir, on a tous un bateau dans le cœur", conclut-il en reprenant les paroles de la chanson éponyme de Julien Clerc.