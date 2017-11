Domenach : "On fait taire la rue jusqu'à ce qu'elle se remette à crier"

publié le 20/11/2017 à 13:40

La manifestation du jeudi 16 novembre contre "la politique libérale d'Emmanuel Macron" n'a pas attiré les foules. Selon la préfecture, 8.000 participants étaient présents à Paris, et 40.000 selon la CGT. Visiblement, les derniers indices de calculs sont en faveur des 8.000.

Une mobilisation bien faible, qui mènerait à penser que le président a réussi à faire taire la rue.



Alain Duhamel justifie ce phénomène par le fait que "comme depuis 30 ans toutes les politiques économiques successives et contradictoires ont échoué, les gens ont un peu envie de tester". Et deuxième point pour l'éditorialiste, "c'est que les syndicats sont extrêmement divisés en ce moment. Que l'opposition, pour l'instant, est affaiblie et qu'au fond, on ne voit pas encore les résultats concrets des choix qui ont été faits".

Pour Nicolas Domenach, "il faut être prudent avec la météorologie sociale. (...) On fait taire la rue jusqu'à ce qu'elle se remette à crier parfois très très très forts." L'éditorialiste veut revenir sur un facteur qui fait que cette manifestation était un flop, "le mouvement social est sorti épuisé des affrontements précédents" en évoquant les nombreuses mobilisations qui ont lieu dans les derniers mois du quinquennat Hollande.