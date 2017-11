Loi Travail : Martinez veut la "résistance" et "une intervention des salariés"

publié le 14/11/2017 à 18:53

Pas question, pour Philippe Martinez, de s'avouer vaincu dans la lutte contre la loi Travail. Le premier secrétaire de la CGT appelle ce mardi 14 novembre à "la résistance" dans les entreprises face à la mise en place "très rapide" selon lui, des ordonnances de la loi Travail. "Il faut jouer la convergence de lutte (...) mais en même temps être encore plus concret dans les entreprises, au moment où des patrons veulent appliquer de façon très rapide les ordonnances", affirme le patron de la CGT au micro de RTL.



Les ordonnances ont été signées fin septembre, et si Jean-Luc Mélenchon accorde ce "point" à Emmanuel Macron, pas question pour Philippe Martinez de baisser les bras. "La résistance et les contre-propositions doivent se faire à tous les niveaux", encourage-t-il. "Il y a des tas de fois où on a été en capacité d'imposer dans les entreprises d'autres choix que ce qui était proposé soit dans une loi, soit ailleurs".

Le message de résistance de Philippe Martinez, teinté d'optimisme, invite sans détour les salariés à poursuivre leur combat face aux nouvelles mesures de la loi Travail. "Quand on est déterminé à dire 'ça, on n'en veut pas, voilà ce qu'on veut', eh bien ça marche à tous les coups, loi ou pas loi. (...) Par contre, il faut une intervention des salariés", martèle, plus que jamais, le leader CGT.