publié le 16/11/2017 à 08:14

"Il n'y a que ceux qui ne font rien qui sont sûrs de perdre", a expliqué cette semaine Philippe Martinez. Le secrétaire général de la CGT organise quelques 170 manifestations dans toute la France, jeudi 16 novembre, dont une centaine avec FO, Solidaires et/ou la FSU. Persuadées que la mobilisation reste l'outil le plus "efficace" de la contestation, ces organisations espèrent se faire entendre de l'exécutif afin qu'il revoie sa "politique libérale visant à accroître les inégalités au profit d'une minorité".



Au-delà des ordonnances, les syndicats s'insurgent contre la hausse de la CSG, les mesures d'économies dans la fonction publique et s'inquiètent de la future réforme de l'assurance chômage. La SNCF anticipe seulement de légères perturbations sur les réseaux TER et Intercités, la RATP une journée "normale". Dans le ciel, "quelques perturbations sont à prévoir", selon l'Aviation civile.

À écouter également dans ce journal :

- Laurianne Deniaud, présidente du Mouvement des jeunes socialistes (MJS) entre 2009 et 2011 a réagi au micro de RTL aux accusations d'agressions sexuelles dont fait l'objet Thierry Marchal-Beck, président du MJS de novembre 2011 à novembre 2013. Elle confie avoir été elle-même harcelée par de hauts responsables socialistes : "J'ai subi des attouchements lors d'un meeting dans un stade" en marge d'une campagne présidentielle, assure-t-elle avant de saluer le courage des femmes qui ont osé parler.



- Le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri devrait, selon l'Élysée, arriver en France "dans les prochains jours" à l'invitation d'Emmanuel Macron, qui a dépêché mercredi 15 novembre son ministre des Affaires étrangères en Arabie saoudite.



- Santé : l'Assurance maladie lance une campagne nationale pour combattre les fausses croyances sur le mal de dos et aider les Français à mieux le soulager et le prévenir sur le thème "Mal de dos ? Le bon traitement c'est le mouvement".



- Mondial de rugby 2023 : à la surprise générale, c'est la France qui organisera la compétition, pour la deuxième fois de son histoire après 2007, a annoncé mercredi 15 novembre World Rugby.



- Un tableau du peintre italien Léonard de Vinci a été adjugé mercredi 450,3 millions de dollars lors d'enchères chez Christie's à New York, pulvérisant le record de la toile la plus chère du monde.