Mélenchon veut rassembler 500.000 personnes sur les Champs-Élysées

publié le 08/11/2017

Pour Jean-Luc Mélenchon le combat continue. Si la mobilisation contre la loi travail s'est étiolée, et que les ordonnances ont été signées, la lutte est loin d'être finie affirme-t-il dans une interview à la Tribune de Genève. D'ailleurs le député des Bouches-du-Rhône se défend d'avoir posé un genou à terre face à Emmanuel Macron. "J’ai dit qu’il avait le point 'pour l’instant'. C’est tout !", lance-t-il au quotidien genevois.



Pour le leader de la France insoumise, une mobilisation d'ampleur est encore possible. "Il faudrait une démonstration de force, en grand. J’ai parlé d’une manifestation sur les Champs-Élysées pour frapper l’imaginaire. Mais quand on vise les Champs-Élysées, il faut être au moins 500.000 pour les remplir. Si tout le monde se mettait d’accord là-dessus pour décembre, on pourrait y arriver!", assure Jean-Luc Mélenchon.

D'un million à 500.000 personnes

Pourtant le tribun a bien revu à la baisse son objectif initial. En septembre dernier, c'est un million de personnes qu'il appelait à déferler sur les Champs-Élysées.

Il faut une action forte et dense, comme par exemple : déferler à un million dans les Champs-Élysées. #JaiBastille https://t.co/CMg1A4Jpxk — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 23 septembre 2017

En cause selon lui, "une faute terrible de stratégie et de tactique contre Monsieur Macron". Dans sa ligne de mire les "divisions désastreuses" des syndicats, et leur "refus du politique". "Je pense que le temps de la séparation entre le mouvement politique et social est terminé (…) Si l’on maintient les syndicats d’un côté et l’action politique et associative de l’autre, quand les syndicats se divisent, il n’y a plus moyen d’arriver à rassembler les masses populaires", explique-t-il.

Et Jean-Luc Mélenchon n'hésite à y aller de sa métaphore. "La France reste un volcan", promet le député des Bouches-du-Rhône. "Je dis que la France est dans un état d’esprit surcritique. Une avalanche mûrit. Pour moi, la raison pour laquelle cet état surcritique ne débouche pas sur un mouvement de masse est liée aux conditions dans lesquelles est désorganisé le mouvement de masse", ajoute-t-il.



"Nous, nous représentons le camp de l’écologie, des pauvres et des travailleurs. Certes, ce camp a rarement gagné dans l’histoire. Mais quoi qu’il arrive, nous resterons une résistance, une insoumission", plaide Jean-Luc Mélenchon. Et pour le leader de la France insoumise de conclure : "Advienne que pourra."