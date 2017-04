publié le 17/04/2017 à 17:36

Un lundi de Pâques sous le soleil niçois pour François Fillon. Le candidat Les Républicains a opté pour le fief de Christian Estrosi à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Malgré une campagne marquée par les affaires, l'ancien premier ministre demeure dans la course à l'Élysée, au cœur du véritable combat à quatre qui se profile.



Qui d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon se démarquera dimanche 23 avril ? À partir de 17 heures au Palais Nikaïa, le vainqueur de la primaire de la droite et du centre tentera de se démarquer et de glaner des points alors que ses adversaires ont choisi de rester à Paris en ce jour férié.

Un moment important dans cette campagne présidentielle auquel devraient participer Éric Ciotti mais aussi Christian Estrosi, malgré certaines divergences. L'ambiance entre l'ancien maire de la Ville et le candidat Les Républicains était des plus tendues après la venue d'Emmanuel Macron à Marseille, le 1er avril dernier. Une rencontre qui semble aujourd'hui oubliée alors que Christian Estrosi a réitéré son soutien à l'ancien pensionnaire de Matignon.