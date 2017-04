publié le 16/04/2017 à 18:36

C'est un nom qui revient de plus en plus autour de la candidature de François Fillon. Depuis le début de sa campagne, le candidat voit des personnalités de "Sens commun" s'asseoir au premier rang de ses meetings, comme sa co-fondatrice et porte-parole Madeleine de Jessey. Il est allé un peu plus loin en évoquant, dans une interview diffusée dimanche 16 avril, l'entrée du mouvement au gouvernement s'il remportait l'élection présidentielle.



Né au printemps 2013 à la suite de la mobilisation contre la loi Taubira sur le mariage homosexuel, Sens Commun veut depuis donner un prolongement politique à l'action de la Manif pour tous. Affilié au parti Les Républicains, le mouvement revendique près de 10.000 adhérents et compte bien, comme l'affirme clairement son site internet : "Apporter une contribution concrète et globale afin d'élaborer les nouvelles fondations de la droite de gouvernement".

Leur cheval de bataille : la famille, "clé de voûte de toute société humaine". Sens Commun fait de "la complémentarité entre l'homme et la femme" la base indispensable à la fondation de celle-ci, mettant en avant "le refus de la marchandisation du corps de la femme et la sauvegarde de la dignité inaliénable de toute personne humaine" pour justifier son opposition à la gestation pour autrui et à la procréation médicalement assistée.



Très actif dans l'organisation du rassemblement de soutien à François Fillon au Trocadéro, à Paris le 5 mars dernier, Sens Commun est cependant très loin de faire l'unanimité au sein de la droite. Certaines personnalités des Républicains n'hésitent pas à faire part de leur crainte à la perspective évoquée par le candidat. Le dernier en date est le député de Charente-Maritime et ancien ministre de l'Agriculture Dominique Bussereau, qui n'a pas pris de gants sur son compte Twitter.

L'arrivée de @SensCommun_ au sein du parti @lesRepublicains a eté une erreur,sa présence dans un Gouvernement serait une faute. — Dominique Bussereau (@Dbussereau) April 15, 2017