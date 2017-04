publié le 17/04/2017 à 18:24

Moment difficile pour Christian Estrosi. Quelques minutes avant la prise de parole de François Fillon à Nice, ville dont il est l'ancien maire, le président de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur a été passablement sifflé et insulté par les militants Les Républicains lundi 17 avril. Invité à jouer le rôle de chauffeur de salle par l'organisation, Christian Estrosi a eu le plus grand mal à débuter puis prononcer son discours, largement consacré à la dénonciation des propos tenus par Marine Le Pen sur la rafle du Vélodrome d'Hiver. La candidate du Front national avait refusé d'acter la responsabilité de la France dans ce drame.



La lutte contre le Front national, dont Christian Estrosi est l'un des garants après sa victoire contre Marion Maréchal-Le Pen aux élections régionales de 2015, est pourtant censée réunir Les Républicains. Qu'importe, les sifflets ont repris de plus belle, couvrant son discours à plusieurs reprises par des "Fillon, Fillon". Il est toutefois difficile de dire si c'est la personne de Christian Estrosi qui était sifflée ou les Le Pen et les déclarations sur le Vélodrome d'Hiver.

Des sifflets contre Estrosi et un geste de réconfort de Fillon à Nice pic.twitter.com/18L91kh3Ba — Matgoa (@Matgoa) 17 avril 2017

Christian Estrosi, réconforté par François Fillon qui lui a posé sa main sur l'épaule pour calmer les militants, a tweeté dans la foulée : "Nous ne gagnerons le 7 mai que si nous sommes rassemblés."



Voilà la meilleure réponse apportée à ma demande à ceux qui sifflent. Nous ne gagnerons le 7 mai que si nous sommes rassemblés. #FillonNice pic.twitter.com/G4NRGdkhCT — Christian Estrosi (@cestrosi) 17 avril 2017 P

Les militants fillonistes ne lui ont sans doute pas pardonné ses demandes répétées de retrait de la candidature de François Fillon qu'il avait formulées avec Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, les jours précédant la mise en examen du candidat de la droite. Ils n'ont probablement pas, non plus, digéré voir Christian Estrosi poser aux côtés d'Emmanuel Macron à l'hôtel de région de Marseille le 1er avril. La veille, l'ancien maire de Nice avait déjà subi la fronde de certains fillonistes à Toulon.