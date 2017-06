Des bureaux de vote ouvrent en retard à cause du manque d'assesseurs

publié le 18/06/2017 à 13:45

Les conditions sont strictes pour l'ouverture d'un bureau de vote. Trois personnes doivent obligatoirement être présentes : un président et deux assesseurs. C'est la présence de ces derniers qui a fait défaut lors du second tour des élections législatives dans certains bureaux de vote, le 18 juin 2017, raconte Franceinfo. Dans plusieurs cas de figure, les partis qualifiés, qui doivent désigner un assesseur, ont tout simplement oublié d'en désigner un. Mais dans d'autres cas, l'assesseur préalablement désigné a oublié de se déplacer pour l'ouverture du vote.



Dans certains bureaux de vote, il a fallu trouver des solutions en urgence et demander de l'aide. En Essonne, le 11ème bureau de Chilly-Mazarin n'a ouvert qu'à 8h22. Un remplaçant a été trouvé au pied levé, mais trois électeurs en colère n'ont pas pu voter, raconte Franceinfo. À Bondu en Seine-Saint-Denis, la situation était encore plus critique. La moitié des bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir leurs portes avant 9h45, rapporte Le Parisien.



Une telle pénurie d'assesseurs était déjà crainte lors du second tour de l'élection présidentielle. L'une des explications ? L'élimination à l'issue du premier tour du Parti socialiste et des Républicains, grands pourvoyeurs d'assesseurs. Une raison qui semble pouvoir s'appliquer aux élections législatives, puisque dans de nombreuses circonscriptions, l'un ou l'autre, voire les deux partis, ne sont pas présents au second tour.