publié le 13/07/2017 à 17:45

Si Donald Trump est l'invité d'honneur de ce défilé du 14 juillet, Melania Trump attire elle aussi les caméras. Et la First Lady américaine n'entend pas rester inactive pendant ces quelques jours dans la capitale parisienne. Quelques heures après son arrivée à Orly ce jeudi 13 juillet, Melania Trump s'est rendue à l'hôpital Necker alors que son mari est resté au sein de l'ambassade américaine.



Une visite surprise, organisée par son équipe, qui n'apparaissait pas au programme officiel. Accueillie par Martin Hirsch, le directeur général des hôpitaux publics de la région parisienne, elle est arrivée tout sourire vêtu dans un tailleur rouge avant de prendre place aux milieux des enfants malades présents.

Après un simple "bonjour, ça va ?" lancé en français, Melania Trump a utilisé la langue de Shakespeare pour communiquer avec les enfants avant de se retirer avec un cadeau sous le bras. Martin Hirsch a en effet offert un exemplaire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. "Je vais le garder pour pratiquer mon français", a-t-elle répondu en souriant alors que la langue de Molière est l'une des cinq langues que parle la Première Dame, selon sa porte-parole.

Notre-Dame et une ballade sur la Seine encore au programme

Le reste du séjour ne sera pas de tout repos alors qu'elle devra évidemment jongler entre obligations officielles et instants davantage détendus. Une chose est sûre, les questions de sécurité seront au cœur des déplacements. Et autant dire que les prétentions de la première dame américaine ont donné certaines sueurs froides aux autorités. Ballade à Montmartre, visite du Musée d'Orsay... Les ambitions de Melania Trump ont dû être revues à la baisse alors que les services secrets américains exigeaient que ces lieux soient totalement fermés au public. Une requête inconcevable en cette période estivale.



Après un passage aux Invalides, où les deux chefs d'État ont notamment passé en revue les troupes, Brigitte Macron et Melania Trump s'éclipseront pour une petite session plus touristique. Exit Montmartre, les deux premières dames se rendront à Notre-Dame, où un périmètre sécurisé sera installé, avant d'effectuer une balade sur la Seine pendant 45 minutes.