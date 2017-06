publié le 19/06/2017 à 15:20

On est encore loin des 35 députés frontistes élus en 1986 (élus à la proportionnelle intégrale). Mais il semblerait que les chose ont évolué depuis la dernière législature, qui ne comptait que deux députés du Front national (FN). Marion Maréchal-Le Pen a depuis renoncé à briguer sa propre succession, et Gilbert Collard a été réélu de justesse dans sa circonscription du Gard. Huit frontistes, dont cinq ont été élu dans les Hauts-de-France, feront leur entrée au Palais-Bourbon, mercredi 21 juin, premier jour de la nouvelle législature. Un nombre toutefois insuffisant pour former un groupe parlementaire. Parmi eux, des fidèles de la première heure et des anciens militants mégrétistes ou communistes.



Si Gilbert Collard, adhérent du Rassemblement bleu Marine conserve son siège, Marine Le Pen est élue, pour la première fois. Elle a remporté la onzième circonscription du Pas-de-Calais après avoir échoué en 2007 et 2012, faisant voler le plafond de verre en éclats. Elle a pour suppléant le maire de la commune de Hénin-Beaumont, Steeve Briois. Parmi les cadres du parti frontiste, Marine Le Pen n'est pas la seule. Si son bras droit Florian Philippot a échoué dans sa circonscription mosellane, le compagnon de Marine Le Pen, Louis Aliot, également député européen, a remporté le scrutin dans la deuxième circonscription des Pyrénées-Orientales.



L'ancien membre de l'ex-UMP Sébastien Chenu gagne aussi la bataille dans la dix-neuvième circonscription du Nord. Âgé de 44 ans, il avait fondé à l'UMP une association de défense des homosexuels appelée Gaylib. Ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde au ministère du Commerce extérieur entre 2005 et 2007, son arrivée au FN avait scandalisé une partie des membres, hostiles aux personnes homosexuelles. Parachuté pour les législatives, Sébastien Chenu l'a largement emporté avec 55% des voix.

Des figures méconnues

C'est une personnalité discrète et pourtant très active aux côtés de Marine Le Pen, dont il a eu en charge la communication pendant la campagne pour la présidentielle de 2017. Adjoint de Steeve Briois à la mairie de Hénin-Beaumont, Bruno Bilde a battu la candidate La République En Marche (REM) dans la douxième circonscription du Pas-de-Calais, avec 55,07% des voix. Adhérent au Front national en 1991, alors âgé de 15 ans, il a brièvement quitté le FN pour le Mouvement national républicain de Bruno Mégret avant de retrouver son parti originel en 2002, en vue de la campagne présidentielle de Jean-Marie Le Pen.



José Évrard présente également un parcours atypique. Élu avec 52,94% des voix dans la troisième circonscription du Pas-de-Calais face au centriste Patrick Debruyne, le nouveau parlementaire a milité au Parti communiste pendant 36 ans. En 2014, âgé de 71 ans, il a décidé de passer au Front national, se sentant "trahi sur ses engagements". Marié et père d'un enfant, il est désormais retraité après avoir été postier de formation puis permanent du Parti communiste à Lens pendant 15 ans.



En remportant le duel qui l'opposait à une candidate REM dans la dixième circonscription du Pas-de-Calais, Ludovic Pajot devient le benjamin de l'Assemblée nationale, place occupée par Marion Maréchal-Le Pen sous la précédente législature. Du haut de ses 23 ans, il est déjà conseiller municipal d'opposition à Béthune, et s'est fait connaître principalement pour ses positions anti-migrants. Il avait défendu une motion intitulée "Ma commune sans migrants", et avait appelé depuis la tribune du conseil régional, où il siège également, à rejeter un appel à projets visant selon lui à financer des centres d'accueil en faveur des migrants.



Si son patronyme est connu, son visage l'est moins. Emmanuelle Ménard, épouse du maire de Béziers Robert Ménard, a remporté la sixième circonscription de l'Hérault avec 53,49% des voix face à une candidate REM. Sans étiquette, elle a reçu le soutien du Front national, auquel elle est apparentée, et de Debout la France. Pendant la campagne, elle avait acté sa mise en retrait de la direction du site d'information très à droite Boulevard Voltaire, et avait expliqué qu'en étant élu, elle voulait "continuer l'action et la politique" de son mari.