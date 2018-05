DIAPORAMA - Emmanuel Macron commémore le 8 mai 1945 sur les Champs-Élysées

publié le 08/05/2018 à 12:42

Un an plus tôt, Emmanuel Macron, élu président de la République depuis 24 heures, assistait aux commémorations du 8 mai 1945 au côté de François Hollande, qui avait à cette occasion endossé un rôle presque paternel à l'égard de son successeur. Cette année, pour le 73e anniversaire de la victoire de 1945, c'est sur un mode traditionnel, et sans François Hollande, qu'Emmanuel Macron a commémoré la capitulation nazie.



Comme tous les anciens présidents, François Hollande a été convié mais "ne pouvait se rendre" à la cérémonie, selon son entourage. La symbiose affichée entre les deux hommes un an plus tôt aurait cette année été plus difficile à tenir, François Hollande ayant récemment qualifié l'actuel chef de l'État de "président des très riches" et ne dissimulant plus ses désaccords à l'égard de la politique menée.

Emmanuel Macron a retrouvé sur les Champs-Élysées des descendants du général de Gaulle mais aussi l'ancien président Nicolas Sarkozy. Accompagné du Premier ministre Édouard Philippe, le chef de l'État, bleuet de France en mémoire des anciens combattants et victimes de guerre attaché à la boutonnière, s'est d'abord rendu sous un soleil éclatant à la statue du général de Gaulle érigée sur la plus belle avenue du monde, non loin de celles de Winston Churchill et de Georges Clémenceau.

Plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre des Armées Florence Parly, ainsi que les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale Gérard Larcher et François de Rugy étaient également présents. Édouard Philippe doit pour sa part se rendre dans l'après-midi à Orléans, pour la commémoration de la libération de la ville par Jeanne d'Arc en 1429.