publié le 01/07/2017 à 12:14

On pourrait appeler ça un week-end d'intégration. À Nancy, le gouvernement Philippe est en réunion de travail pour 24 heures. Depuis le vendredi 30 juin, le chef du gouvernement, ses ministres et les secrétaires d'État travaillent sur les grands chantiers (finances publiques, sécurité) mais l'objectif est de créer une cohésion de groupe comme dans une équipe de football.



En matière de cohésion, la soirée a été mise à profit. Travailler ensemble, manger ensemble et quoi de mieux pour créer du lien que d'aller boire un verre ensemble. Certains s'en sont donné à cœur joie. Sur la place Stalingrad de Nancy, les couche-tard du gouvernement ont veillé jusqu'à une heure du matin en terrasse sous le regard éberlué des passants, qui avaient du mal à réaliser qu'Édouard Philippe et ses ministres étaient là devant eux en train de siroter des bières et des mojitos comme n'importe quel groupe d'amis.

Les ministres étaient manifestement ravis d'enchaîner les selfies entre deux gorgées. La scène est assez inédite et surréaliste. Pour la petite histoire, c'est Gérald Darmanin, qui a réglé l'addition sur ses deniers personnels, a précisé le ministre des Comptes publics.



Économies et coupes budgétaires et sécurité

Dès 8h, samedi 1er juillet, les ministres se sont remis au travail. L'ambiance est un peu moins à la fête, puisqu'il s'agit de parler d'économies, de coupes budgétaires. Le quinquennat précédent a laissé une ardoise de 8 milliards d'euros qu'il va falloir combler. Rien ne sera arbitré avant le début de soirée.



Dans un deuxième temps, les ministres parleront sécurité, avec la présence à Nancy de François Molins, procureur de la République de Paris. Il viendra évidemment parler de son expérience et sensibiliser le gouvernement sur le risque terroriste à quelques jours du premier anniversaire de l'attentat du 14 juillet à Nice.