publié le 03/05/2017 à 22:04

Dans un débat présidentiel particulièrement tendu, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont opposés sur la questions de la production et des prix des médicaments en France. "Sur les médicaments, j'ai une mauvaise nouvelle : 80% des médicaments sont faits à l'étranger, a lancé Emmanuel Macron. Comme vous taxez les importations, on va augmenter le prix. Avec madame le Pen, on a une taxe. On n'a pas compris, 3%, 10%... Ça dépend de vos porte-paroles !"



"On a abandonné l'idée d'avoir de grands laboratoires français ?", a alors interrogé Marine Le Pen. "Mais on en a, madame Le Pen ! Mais on ne va pas du jour au lendemain faire 80% des médicaments qu'on importe. Vous savez ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Ça ne marche pas comme ça ! Sur les plateau de télévision peut-être ? Mais pas dans la vraie vie", a insisté Emmanuel Macron.