publié le 07/03/2018

C'était une promesse phare d'Emmanuel Macron. Le Parlement a approuvé définitivement, mercredi 14 février, par un ultime vote du Sénat, la ratification des ordonnances réformant le Code du travail, première grande réforme sociale du quinquennat Macron mise en musique par la ministre du Travail Muriel Pénicaud.



Que feraient les candidats au poste de Premier secrétaire à propos de cette loi s'ils venaient à occuper le pouvoir ? Sur le plateau de PS, le débat sur LCI et RTL, mercredi 7 mars, un consensus semble se dégager...



Luc Carvounas fustige un président de la République capable de "détricoter le Code du Travail en quatre mois" et dénonce des "ordonnances injustes". "Faire croire aux Français qu'on va faciliter l'emploi et facilitant les licenciements, c'est prendre les gens pour des imbéciles", assène le député de la 9e circonscription du Val-de-Marne.

Le Foll défend la loi El Khomri

Même son de cloche du côté Olivier Faure. Lorsque le journaliste Benjamin Sportouch lui demande s'il abrogerait ses ordonnances, l'ancien frondeur répond sans hésiter d'un "oui" clair et limpide. Quant à Emmanuel Maurel, il juge que les ordonnances de 2017 sont la continuité de la loi El Khomri. Le député européen assure qu'il "supprimerait les deux", car "on a rarement vu un recul du droit du travail aussi inédit en France".

Stéphane Le Foll se montre plus flou quant à une éventuelle abrogation des ordonnances travail. L'ancien ministre de l'Agriculture préfère défendre la loi El Khomri qui a débouché sur le compte pénibilité, une mesure demandée "par tous les syndicats" et "qui existe grâce à nous".