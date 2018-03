publié le 26/04/2016 à 08:31

Un nouveau contrat d'armement pour la France. L'entreprise DCNS a décroché un contrat estimé à 34 milliards d'euros pour la construction de la prochaine génération de sous-marins australiens, a annoncé mardi 26 avril le Premier ministre australien Malcolm Turnbull. Il s'agit de la plus importante commande militaire passée par l'Australie et elle porte sur 12 sous-marins océaniques de plus de 4.000 tonnes qui devront remplacer les sous-marins actuels.



Au micro de RTL, Matthias Fekl salue ce contrat. "C'est une excellente nouvelle. Il faut féliciter tous ceux qui ont travaillé là-dessus. L'excellence française, qui dans cette matière comme dans beaucoup d'autres, exporte. Dans un contexte où notre commerce extérieur ne va pas très bien, ce sont de bonnes nouvelles. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le nombre d'entreprises exportatrices à de nouveau augmenté : entre 2014 et 2015, on est passé de 121.000 à 125.000 entreprises qui exportent." Le secrétaire d'État de conclure : "Il y a une réduction continue du déficit du commerce extérieur depuis 2011. On était à plus de 70 milliards d'euros (plus de 40 milliards aujourd'hui). 20% (de cette réduction, ndlr) viennent des efforts de redressement, de compétitivité des réformes et du travail des entreprises."