Pourquoi le chômage ne diminue pas malgré un nombre record de salariés

publié le 12/12/2017 à 21:54

Avec plus de 25 millions de salariés, la France n'a jamais comptés autant de salariés. Un chiffre qui tend à augmenter alors que notre pays a créé près de 45.000 emplois dans le privé au troisième trimestre. Selon les données communiquées par l'Insee, c'est le douzième trimestre consécutif de créations nettes d'emplois. Les principaux secteurs concernés ? Les services marchands ou encore l'intérim.



Des chiffres qui mettent en avant un certain paradoxe alors que, dans le même temps, le chômage ne diminue pas de manière spectaculaire. Il faut dire que de nombreux facteurs entrent en jeu. En premier lieu, l'augmentation de la population active, c'est-à-dire le nombre de personnes qui souhaitent travailler.

La France compte de plus en plus d'habitants et le cap des 600.000 jeunes se présentant chaque année sur le marché du travail a été franchi. De plus, avec les différentes réformes, les Français partent aussi plus tard à la retraite ce qui libère moins de postes.

Absorber ces nouveaux actifs

Enfin, avec le retour de la croissance, certaines personnes se remettent également à chercher un emploi. Elles sont potentiellement 1,4 million mais ne figurent dans aucune statistique, que ce soit celles de Pôle emploi ou de l'Insee. Ces dernières avaient renoncé à chercher du travail à cause de la crise mais sont de retour car la conjoncture s'améliore.



Ces créations nettes de postes, ces bons chiffres sont donc contrebalancés par tous ces facteurs. Il faut d'abord absorber la hausse continue du nombre de personnes qui arrivent sur le marché du travail avant de commencer à faire fléchir la courbe du chômage. Et à l'heure actuelle, pour arriver franchement à ce résultat, le nombre de création d'emplois n'est pas encore suffisant.