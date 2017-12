publié le 07/12/2017 à 08:03

Combien y a-t-il d'offres d'emploi non pourvues aujourd'hui en France ? Il y a deux ans, le chiffre oscillait autour de 200.000, selon une étude publiée par Pôle emploi. Invité de RTL jeudi 7 décembre, son directeur général annonce la sortie prochaine d'une "nouvelle étude qui va témoigner d'une augmentation de ce chiffre, mais on reste dans des volumes qui sont de quelques centaines de milliers d'offres", explique-t-il sans donner de chiffres précis.



Si ce chiffre augmente, c'est parce que sur le plan économique, les clignotants sont au vert, selon le directeur général de l'établissement public. "La croissance repart", se réjouit-il. "Le volume des offres déposées par les entreprises à Pôle emploi ou sur tous les sites partenaires publics ou privés (sont en) augmentation. Et on note aujourd'hui une préoccupation forte des entreprises sur la difficulté à recruter, parce qu'il n'y a pas forcément les compétences qu'elles cherchent."

Pôle emploi travaille donc à l'adéquation entre l'offre et la demande. Jean Bassères vise "une amélioration des compétences des demandeurs d'emplois. On finance de la formation, on analyse les besoins des entreprises et on travaille avec les régions pour faire en sorte que les compétences acquises correspondent à celles demandées par les entreprises."