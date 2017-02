La Caisse nationale d'assurance-vieillesse se met au numérique

Martial You

RTL a consacré une journée spéciale à un nouveau service de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse (CNAV) ce jeudi 16 février. Il est désormais possible de faire son dossier de demande de retraite en ligne. “Pour répondre au mieux aux demandes des assurés, le mieux c’était de partir de leur écoute, de leurs demandes, et de tester toutes les phases du projet avec eux”; explique Renaud Vilar.



Pour gagner du temps, les futurs retraités peuvent commencer à faire appel à ce service 4 à 6 mois avant de cesser leur activité. Ils pourront ainsi regarder sur leur compte carrière, si toutes les cotisations sont là pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein. Ce nouveau service s’applique pour l’instant au régime général des retraites, mais il devrait devenir universel d’ici la fin de l’année 2018, avec les régimes agricoles, les indépendants, et les régimes spéciaux.