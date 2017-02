Le RSI a du plomb dans l'aile

publié le 27/02/2017 à 23:46

Le RSI, qui concerne les travailleurs indépendants, artisans, commerçants et professions libérales, est pointé du doigt par plusieurs candidats à la prochaine élection présidentielle, qui demandent purement et simplement sa suppression, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en tête.



Se débarrasser du RSI coûterait cependant cher à ceux qui y adhérent. Selon les administrateurs de ce régime, cela provoquerait une hausse de plus de 50% des cotisations des travailleurs indépendants dans le cadre du régime général. Créé en 2006, le RSI compte actuellement près de 7 millions d'affiliés. Il avait déjà été l'objet d'une réforme en 2008 mais avait été qualifié de "catastrophe industrielle" en 2012 dans un rapport de la Cour des comptes.

Les dysfonctionnements notables du système du RSI ont déjà poussé un certains nombre de concernés à passer aux SAS (sociétés anonymes simplifiées), un statut juridique des sociétés rattaché au régime général, qui a cependant quelques défauts, comme le fait que le président d'une SAS ne cotise pas pour sa retraite, l'invalidité ou les arrêts maladie. Pour ne pas voir disparaître le RSI, ses administrateurs se déclarent pourtant prêts à le réformer.