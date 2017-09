publié le 12/09/2017 à 15:42

Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, la CGT, Benoît Hamon… Ils se sont donné rendez-vous ce mardi 12 septembre à l'initiative de la confédération pour militer contre la réforme du Code du travail entamé par Emmanuel Macron. Un moment charnière pour la ministre du Travail et le gouvernement.



La CGT doit se battre seule puisque ni la CFDT, ni FO ne se sont jointes à la mobilisation, contrairement à la loi Travail en 2016. Pourtant "de nombreux militants de FO se joindront aux quelque 180 défilés prévus en France. Plus de la moitié des unions départementales FO ont appelé à la mobilisation", dit Franceinfo.

De nombreux militants de Force Ouvrière ne comprennent pas la position de leur syndicat sur le sujet. Beaucoup ont critiqué la nomination de Stéphane Lardy en tant que directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail.

Un spécialiste de l'emploi et de la formation

Qui est-il ? Secrétaire confédéral, chargé de l'emploi et de la formation de 2007 à mi-2016, il était un pilier de FO, rappelle L'Humanité. Pendant des années, il a travaillé sur "les questions d'emploi et de travail (…) Il a un temps fait figure de successeur potentiel de Jean-Claude Mailly. Mais réformiste affiché, militant socialiste, il n'était pas du goût de la mouvance trotskiste du syndicat", raconte L'Obs.



Selon Le Figaro, "Stéphane Lardy est notamment un spécialiste de l'assurance chômage, dossier sur lequel il s'était opposé aux velléités du Medef début 2016". Paris Match indique que sa nomination à la tête du cabinet de la ministre du Travail était "un coup tactique", selon certains, l'objectif étant "d'isoler la CGT".



Fabrice Angéi, le secrétaire confédéral de la CGT, expliquait à l'hebdomadaire en juin dernier que "le gouvernement veut brouiller les lignes". Et d'ajouter : "Mais je ne vois pas par quel miracle FO cautionnerait ce qu'elle rejetait hier".

Un modèle social "pas remis en cause", selon FO

Pourtant, à la sortie des négociations des ordonnances, Jean-Claude Mailly a indiqué que le syndicat faisait "confiance à la négociation". Sur BFMTV le 1er septembre, il estimait qu'il "y a des reculs dans cette loi, il y a aussi des avancées. Non, ce n'est pas la casse du Code du travail (…) Le modèle social n'est pas remis en cause. Je ne défends pas la réforme, j'essaie d'être objectif".



Lors de la nomination de Stéphane Lardy, Jean-Claude Mailly justifiait sur Franceinfo qu'il "n'a plus de mandat Force ouvrière depuis plus d'un an (…) Ils lui ont demandé de venir, c'est sa liberté individuelle". Ce flou a valu au secrétaire général d'être remis en cause par sa base.



Sur RTL, Nadine Hourmant, secrétaire départementale FO du Finistère et déléguée FO du volaillier Doux posait, elle, un ultimatum au secrétaire général : "Soit Jean-Claude Mailly revient sur le droit chemin, soit il rend son mandat. Quand on ne répond pas à la demande des syndiqués, on peut s'interroger".