publié le 12/09/2017 à 13:44

Après avoir initié sa réforme du Code du travail, le gouvernement fait face ce mardi aux premières mobilisations. Des manifestations sont prévues partout en France, notamment à l'appel de la CGT. "Ce n'est pas tellement surprenant de la part de la CGT, qui a refusé toutes formes de discussions, estime Thibault Lanxade, le vice-président du Medef, invité de RTL. Cette manifestation est mêlée de revendications politiques. C'est une gesticulation politique qui nous échappe un peu, nous les patrons."



La réforme par ordonnances, critiquée par certains syndicats, doit permettre de nouvelles embauches. Thibault Lanxade ne parle d'un "tsunami", mais d'une "forme de marée montante pour l'emploi, stable et durable". "Il faut qu'elle soit couplée avec une croissance économique. La dynamique est bonne, les chefs d'entreprise ont confiance pour mieux embaucher, assure le vice-président du Medef. La loi est faite pour discuter et dialoguer. La flexibilité, on ne peut l'avoir que par le dialogue, avec un accord entre le chef d'entreprise et les représentants du personnel."

"La France doit être capable d'avoir le même niveau d'emploi que l'Angleterre et l'Allemagne. Pourquoi sommes-nous toujours autour de 10% (de chômage, ndlr) ? Il n'y a pas de raisons qu'elle ne réussisse pas", insiste Thibault Lanxade.