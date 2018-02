publié le 01/02/2018 à 09:26

"Un ministre n'a pas à commenter une affaire judiciaire". Christophe Castaner a tenu à mettre les choses au clair après les prises de position franches et assumées de Marlène Schiappa sur l'affaire Alexia Daval. Il a cependant refusé de "juger", au micro de France Inter, si la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les hommes et les femmes avait fait une erreur.



Marlène Schiappa avait dénoncé la ligne de défense de Jonathann Daval et le "victim-blaming". "On fait comme si la victime elle-même était coupable d'avoir été victime (...) Là, nous dire qu'elle avait une personnalité écrasante, et que c'est pour ça qu'il l'aurait assassinée, je trouve ça proprement scandaleux", avait-elle lancé au micro de RTL. Et d'ajouter : "Ça n'est pas passionnel, ce n'est pas une dispute, ce n'est pas un drame passionnel, c'est un assassinat (...) il faut arrêter de minimiser les violences conjugales, arrêter de trouver des excuses. Il n'y a rien, rien, qui justifie que l'on frappe sa femme ou sa compagne".

Ces propos avait provoqué la colère de l'avocat de Jonathann Daval. "Je ne comprends pas qu'un ministre s'exprime de cette façon là systématiquement dès qu'il y a un sujet qui porte à polémique, avait déclaré Me Randall Schwerdorffer sur RTL. Je ne pense pas que ce soit le rôle d'un ministre. Je pense que ces propos ne sont pas adaptés."