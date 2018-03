publié le 05/03/2018 à 07:46

Jour J pour la formation professionnelle. Le gouvernement lève le voile ce lundi 5 mars sur une réforme redoutée par les syndicats. L'une de ses grandes nouveautés - révélée ce lundi par RTL - concerne les salariés à temps plein. Ces derniers disposeront de 500 euros par an pour se former, et même jusqu'à 800 euros pour les moins qualifiés. Jusqu'à lors, un crédit était disponible en heures, et non pas en euros.



La ministre du Travail Muriel Pénicaud entend aller plus loin que l'accord défini par les partenaires sociaux. L'objectif est d'augmenter le nombre de formations. Et la France part de loin en ce domaine, puisque seuls 3 salariés sur 10 utilisent leurs droits en raison de la complexité du système.

À l'avenir, travailler derrière son bureau, ou sur un chantier, impliquera d'avoir en parallèle une petite tirelire qui se remplira. Il s'agira d'un compte personnel de formation où tomberont des euros - 500 par an pour les salariés à temps plein. Avec les années, il sera possible de cumuler jusqu'à 5.000 euros.

Un coup de pouce pour les moins diplômés

Les employés et ouvriers sans diplômes, qui généralement ont les salaires les plus bas, auront droit à un bonus. Celui-ci atteindra jusqu'à 800 euros par an afin de se former d'avantage. Le but est d'obtenir un nouveau diplôme, d'améliorer son niveau d'anglais par exemple, de se mettre à jour dans son métier, ou de changer de métier, et de passer d'aide-soignant à fleuriste.



Le paiement de la formation du salarié se fera donc directement grâce aux euros qu'il aura gagnés, avec - c'est en tous cas l'objectif du gouvernement - un système de formation plus simple et mieux contrôlé, notamment par l'État qui souhaite créer une agence nationale de la formation. Aujourd'hui, les salariés ne savent ni à quoi ils ont droit, ni à qui s'adresser. Jusqu'à présent, seuls 3 salariés sur 10 parviennent à se former.