publié le 09/03/2018 à 05:31

Peu de femmes conseillères de Macron ? Il y a "encore des progrès à faire", lâche Muriel Pénicaud. La ministre du Travail a expliqué jeudi 8 mars, date de la journée internationale des droits des femmes, que "tout n'est pas parfait" et qu'il y avait "encore des progrès à faire", face à une sénatrice LR qui soulignait le peu de femmes conseillères et membres du cabinet du président de la République, Emmanuel Macron.



Lors des questions au gouvernement la sénatrice LR de Paris Céline Boulay-Espéronnier a demandé à la ministre du Travail d'être porte-parole auprès d'Emmanuel Macron pour "montrer l'exemple" au sommet de l'État. "Parmi les 12 conseillers nommés auprès de ce dernier on ne compte qu'une seule femme, et sur 53 membres de son cabinet 13 femmes, cela fait 22%", a affirmé la sénatrice de Paris.

Muriel Pénicaud a d'abord expliqué que "pour faire le changement, il faut l'implication à tout niveau", tant dans le secteur privé que public. "Il y a un grand progrès déjà dans ce gouvernement, cela ne vous a pas échappé, que la moitié du gouvernement est composé de femmes, cela n'a pas toujours été le cas", a-t-elle ajouté.

Et de lâcher : "Deuxièmement, une grande partie des cabinets ministériels sont dès aujourd'hui paritaires, ensuite il y a un travail qui est fait, pas tous, voilà, il y a encore des progrès à faire, on ne dit pas qu'on est parfait".