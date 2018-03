et AFP

publié le 08/03/2018 à 05:34

En cette 41e journée internationale des droits des femmes, Marlène Schiappa est l'invitée de RTL. Elle abordera ses ambitions quant à l'égalité femme-homme, alors que le chef du gouvernement Édouard Philippe rassemblera dans la matinée tous les ministres pour annoncer "une cinquantaine de mesures" tirées d'initiatives locales identifiées lors d'un "Tour de France de l'égalité".



Plusieurs sujets seront abordés, comme celui d'un "référent égalité" qui sera nommé dans chaque établissement scolaire à la rentrée 2019, une initiative inspirée d'un lycée du Val-d'Oise.

Autre mesure voulue par le gouvernement et portée par Marlène Schiappa : l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes. Selon le projet gouvernemental, les entreprises de plus de 50 salariés présentant des écarts "injustifiés" de salaires hommes-femmes seront sanctionnées à partir de 2022 avec une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1% de leur masse salariale.