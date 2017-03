Ces socialistes qui apportent leur soutien à Emmanuel Macron

publié le 08/03/2017 à 11:01

Dernier en date, Bertrand Delanoë, ancien maire PS de Paris, a apporté ce matin son soutien à la candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle, à la fois par conviction politique et pour faire barrage au Front national.



"Le candidat qui se rapproche le plus de mes convictions de socialiste, réformiste, Européen, réaliste, c'est Emmanuel Macron", a déclaré Bertrand Delanoë, appelant à "donner le maximum de force au premier tour au candidat qui peut battre Mme Le Pen".



Bertrand Delanoë, qui n'avait jusqu'ici pris position dans la campagne, a confié avoir "le sentiment que la France court un danger majeur". "Peut être que dans deux mois l'idéologie et les méthodes de l'extrême droite dirigeront la France, ça me hante", a-t-il avancé pour expliquer son appel.



"Je n'appartiens pas à En Marche!, je n'appartiens pas à l'équipe d'Emmanuel Macron, je l'aiderai dans la liberté", a cependant prévenu Bertrand Delanoë qui s'est défendu de briguer un poste.



Il a qualifié le programme du candidat PS de "dangereux parce qu'il ne rassemble pas la gauche et parce qu'il est philosophiquement, dans le rapport au travail, dans le rapport à l'Europe, pas en mesure de produire du progrès social".





Ligue des champions : le PSG va-t-il éliminer Barcelone ?

Après l'exploit de l'aller (4-0), le PSG d'Unai Emery a toutes les cartes en main pour se qualifier en quarts de finale de Ligue des champions, mais il va falloir tenir cette avance au Camp Nou, dans l'antre du FC Barcelone, ce soir.



L'ambiance risque d'être électrique en Catalogne, à en croire l'appel lancé par l'entraîneur blaugrana Luis Enrique: "Le Camp Nou doit être une cocotte-minute. Nous n'avons pas besoin de calme, nous avons besoin d'un Camp Nou plein à craquer, en alerte, surexcité".



Les Parisiens vont-ils avoir suffisamment de caractère pour résister à la pression du public et aux assauts de Lionel Messi et des siens? "On est prêt à souffrir par moment, car c'est une équipe qui t'oblige à souffrir, mais on est capable de les mettre en difficulté. Il faut être concentré sur notre jeu", souligne le milieu de terrain Blaise Matuidi.



Dans l'histoire de la Ligue des champions, aucune équipe n'a jamais remonté un tel écart. Sauf que Barcelone n'est pas n'importe quel club, avec sa triplette offensive MSN, Messi-Suarez-Neymar, et entretient volontiers ce mythe d'une remuntada, une remontée complètement inespérée compte tenu du scénario à l'aller.







Le PSG va-t-il éliminer Barcelone ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Ligue des champions : le PSG va-t-il éliminer Barcelone ? Oui

Non

Ne se prononce pas