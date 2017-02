Cécile Duflot sur l'affaire Fillon : "Je trouve que ça salit la politique"

publié le 09/02/2017 à 09:04

Sa réaction avait de quoi surprendre. Politiquement opposée frontalement à François Fillon, Cécile Duflot avait fait part de son soutien à Penelope Fillon, jeudi 2 février après la diffusion de l'émission Envoyé Spécial, dévoilant une interview de 2007 dans laquelle l'épouse dans l'ancien Premier ministre assurait n'avoir jamais été l'assistante de ce dernier. "Elle devrait être soutenue et protégée", avait alors écrit la députée de Paris sur Twitter. En visionnant cette vidéo, Cécile Duflot réitère sa position et affirme avoir "du mal à penser que cette femme soit une menteuse éhontée."



"Je ne suis pas dans le secret du couple Fillon, mais il se trouve que je suis féministe", argue-t-elle pour justifier son opinion et affirme ne pas comprendre que "son mari l'ait mise dans cette situation". Pourtant, Cécile Duflot trouvait qu'après les multiples déboires judiciaires qui ont agité l'ex-UMP et Les Républicains, François Fillon "avait l'air honnête". Désormais, il lui semble qu'il s'agit de "quelqu'un très âpre à l'argent."

L'ancienne ministre du Logement et de l'Habitat durable s'aventure même plus loin et juge cette affaire dangereuse pour la démocratie. "Je trouve que ça salit la politique. [...] Mentir avec aplomb pour moi ce n'est pas une qualité", tacle-t-elle, sans comprendre pourquoi François Fillon maintient sa candidature à l'élection présidentielle, ni même le fait qu'il "ait été candidat en sachant cela et en donnant des leçons de probité à la terre entière."

La violence personnelle de ce qu'elle est susceptible de vivre en ce moment est donc incroyable. Elle devrait être soutenue et protégée. 4/4 — Cécile Duflot (@CecileDuflot) 2 février 2017