publié le 06/02/2017 à 16:48

Opération transparence. Lors d'une conférence de presse, lundi 6 février, François Fillon a donné sa version des faits sur les soupçons d'emplois fictifs occupés par son épouse Penelope Fillon, qui a été successivement sa collaboratrice parlementaire avant de devenir celle de son suppléant, Marc Joulaud, puis de revenir au service de son époux, entre 1998 et 2013, pendant une durée globale de 15 ans.



"Elle a occupé ce poste pendant 15 ans et ceci pour un montant moyen de 3.677 euros net mensuels, salaire parfaitement justifié pour une personne diplômée de droit et de lettres", a attaqué François Fillon après avoir évoqué des faits tous "légaux et transparents". Ces précisions faites, le candidat à la présidentielle a répliqué. "On brandit un montant proche d'un million d'euros, pour faire sensation, en oubliant de préciser que la somme est en euros brut". "Est-ce qu'on a déjà vu une rémunération présentée en cumul sur 15 ans ?" s'est-il interrogé. "Il n'y a que pour la famille Fillon qu'on se livre à cet exercice".

"C'est le député qui fait de la politique, parce que c'est lui qui est engagé"

Rebondissant sur la qualification "fictive" de cet emploi, le député de Paris a ironisé sur "les prétendus experts" qui "[décrètent] ce que doit faire et ne pas faire un collaborateur parlementaire. [...] Tous les élus savent que cet emploi recouvre les tâches les plus diverses, [...] des tâches qui peuvent paraître anodines à certains mais qui sont indispensables à la démocratie locale", a-t-il rajouté, avant de détailler des missions effectuées par Penelope Fillon, comme la réception du courrier, la tenue de son agenda ou la représentation à des manifestations culturelles locales dans la Sarthe.

Quant au fait que Penelope Fillon n'ait jamais été détentrice d'un badge ou d'une adresse mail de l'Assemblée nationale, "c'est vraiment méconnaître la réalité du travail des collaborateurs parlementaires", a éludé François Fillon. "C'est le député qui fait de la politique, parce que c'est lui qui est engagé", a-t-il poursuivi, pour préciser la phrase de son épouse qui avait déclaré n'avoir "jamais fait de politique."