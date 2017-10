REM : Castaner pourrait cumuler tête du parti et portefeuille ministériel

publié le 25/10/2017 à 07:28

Emmanuel Macron a choisi Christophe Castaner pour être son candidat au poste de délégué général de La République En Marche. C'est désormais presque officiel : le chef de l'État a finalement préféré l'élu des Alpes-de-Haute-Provence au Parisien Benjamin Griveaux. C'est au cours d'un dîner informel, lundi 23 octobre à l'Élysée, que les choses ont été décidées pour de bon entre Emmanuel Macron et Christophe Castaner, la traditionnelle réunion de la majorité ayant été annulée.



Depuis, plusieurs hypothèses circulent sur la réorganisation que pourrait engendrer ce changement. La première : une sortie pure et simple du gouvernement de Christophe Castaner - auquel cas, ce dernier reprendrait sa casquette de simple député. La seconde, évoquée par une source bien informée à l'Élysée : la possibilité que Christophe Castaner ne renonce qu'au porte-parolat gouvernemental. Il garderait alors la main sur les relations avec le Parlement, et cumulerait donc une fonction de ministre avec celle de délégué général du parti présidentiel.

Si au gouvernement, on ne voulait pas confirmer officiellement cette information, on glissait malicieusement que François Bayrou - encore aujourd'hui bien sûr, mais aussi du temps où il était ministre de la Justice - était bien, lui, président du MoDem en même temps. Traduction : le cumul est donc possible. Christophe Castaner pourrait bien profiter encore quelques temps de son ministère de la rue de Varenne, dont on dit qu’elle a le meilleur chef cuisinier du gouvernement.