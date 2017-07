"Cars Macron" : "Un bilan très positif", se félicite le directeur de FlixBus

publié le 22/07/2017 à 09:28

"L'été actuel est incroyable en terme de chiffres, au-delà de ce qu'on avait imaginé. C'est un bilan très positif". Le directeur général de FlixBus a le sourire aux lèvres alors que sa compagnie de transport en autocar connaît un franc succès. Et pour cause, ce sont 1,3 millions de passagers qui vont voyager avec FlixBus cet été, selon Yvan Lefranc-Morin, et 2,8 millions depuis le 1er janvier. "Ce qui représente une augmentation de 80% par rapport à la même période l'année dernière", se félicite-t-il.



Face à une demande très forte, l'entreprise doit être en mesure de s'adapter. "En période vacances scolaires, on rajoute de nouvelles destinations, de la fréquence, histoire de rencontrer la demande très forte", explique le directeur de FlixBus.

Seulement, les voyageurs se plaignent du problème des gares routières, encore peu accessibles et encore moins confortables. "La qualité des infrastructures, c'est un peu la grande oubliée de la loi Macron, reconnaît Yvan Lefranc-Morin. On travaille beaucoup avec les collectivités locales et tous les décideurs pour faire ce qui est en notre pouvoir pour améliorer cette qualité d’infrastructures. Il y a encore pas mal de boulot mais on est sur bonne voie. Les pouvoirs publics ont pris conscience de l'importance du sujet".

On est plus rapides que le train Yvan Lefranc-Morin, directeur général de FlixBus





Si le transport en autobus semble séduire de plus en plus de Français, c'est en raison de l'attractivité du prix. "Il y a vraiment un rapport qualité prix plus que le prix seulement, nuance Yvan Lefranc-Morin. On est 30% moins cher que le covoiturage, deux à trois fois moins chers que le train. En face de ça, on a une qualité de service qui n'a rien à envier à tous ces autres modes de transports : wifi, véhicules neufs, prises de courant, chauffeurs professionnels...", égraine-t-il.



Autant de services qui font que les voyageurs n'hésitent à opter à nouveau pour un voyage en car lorsque l'occasion se présente : "Les gens qui essayent le car ne retournent pas vers les autres modes de transport, avance le directeur de FlixBus. Ces gens-là font le choix de rester chez nous après". Et Yvan Lefranc-Morin de conclure : "On a beaucoup de lignes ou on est plus rapides que le train ou à temps équivalent".