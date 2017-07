publié le 11/07/2017 à 10:00

Vous avez prévu de voyager en avion cet été ? Pour des raisons de sûreté évidente, certains objets sont interdits en cabine. Il vous faudra donc leur trouver une place dans votre bagage en soute, ou tout simplement vous en passer.



Voici une liste non exhaustive des produits autorisés et interdits à bord. Cette dernière peut varier d'une compagnie à l'autre. En cas de doute, il est préférable de se rapprocher de la compagnie aérienne que vous empruntez.

Tout objet contondant, tranchant ou pointu pouvant mettre en danger les passagers ou le personnel de l'avion est bien sûr proscrit. Il est impossible de transporter en cabine des ciseaux, coupe-ongle, lime à ongle ou encore un rasoir à lame. Ces objets peuvent cependant trouver leur place en soute.

100 millilitres pour les liquides

Le transport de liquides est lui aussi réglementé. En dessous de 100 ml, les liquides, sprays aérosol (y compris déodorant), pâtes (y compris dentifrice) et canettes sont autorisés en cabine. Les liquides doivent être transportés dans un seul sac transparent en plastique refermable et isolé des autres objets transportés afin de faciliter leur inspection. Les liquides inflammables, corrosifs ou explosifs sont interdits en raison du risque qu'ils présentent à bord.

Les médicaments autorisés mais encadrés

Il est possible de voyager avec des médicaments, là encore sous certaines conditions. Il n'existe pas de restriction concernant les médicaments solides type comprimés et gélules. Les médicaments liquides sous soumis aux restrictions des produits liquides (voir réglementation expliquée ci-dessus). Pour ces derniers, l'ordonnance du médecin prescripteur est obligatoire afin de passer les douanes. Afin d'éviter toute confusion, il est conseiller de voyager avec la boîte et la notice de toutes les substances médicamenteuses.

Les portables en mode avion

Concernant les appareils électroniques, la réglementation varie selon selon les destinations. Au départ de la France, les smartphones, tablettes, ordinateurs portables, appareil photo ou tout autre appareil électronique sont autorisés à bord. Durant le décollage et l’atterrissage, leur utilisation est cependant restreinte. Afin d'éviter de perturber le champ électromagnétique, les appareils doivent être configurés en "mode avion" durant ces deux phases du vol.

Des produits électroniques bannis des soutes

Les batteries de rechange (type chargeurs externes) sont autorisées en cabine et bannies en soute. Elles exigent d'ailleurs un transport particulier à cause du risque d'incendie qu'elle présentent. Elles doivent être isolées avec de l’adhésif et placées dans des emballages spécifiques.



Les cigarettes électroniques et leurs batteries de rechange sont autorisées à bord et prohibées en soute. Leur utilisation est cependant interdite par certaines compagnies telles que Air France qui craignent un déclenchement des détecteurs de fumée présents à bord.

Les ordinateurs particulièrement vérifiés

Pour les vols à destination des États-Unis et du Canada, tous les appareils électroniques fonctionnant sur batterie et se trouvant dans les bagages à main seront soumis à un contrôle supplémentaire. Ceux-ci devront donc être chargés afin de permettre leur mise en marche. À noter que les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé l'interdiction des ordinateurs portables et tablettes en cabine à bord d'avions en provenance du Moyen-Orient. Seule la Turquie est exemptée de cette interdiction.