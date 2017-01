REPLAY - INVITÉ RTL - Le jeune homme de 19 ans a écopé d'une peine de trois mois de prison avec sursis et de 105 heures de travaux d'intérêt général.

par Elizabeth Martichoux , Claire Gaveau publié le 19/01/2017 à 08:30

24 heures après les faits, le verdict est tombé. Le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a condamné à trois mois de prison avec sursis et 105 heures de travail d'intérêt général le jeune homme qui a giflé Manuel Valls lors d'un déplacement de l'ancien premier ministre à Lamballe, en Bretagne. Il a été jugé coupable de "violences volontaires sans incapacité de travail avec préméditation".



Un geste que condamne Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. "Il y a des façons plus efficaces d'exprimer son mécontentement mais je comprends quelques réactions sur les procédures juridiques. Pour certains cela va très vite et pour d'autres ça va plus lentement", glisse-t-il au micro de RTL évoquant notamment une condamnation "rapide". Avant d'ajouter : "Il y a parfois une justice accélérée".



En exemple, Philippe Martinez n'hésite pas à attaquer l'industriel français Serge Dassault. "Je connais quelques puissants, comme monsieur Dassault par exemple. Il a des procédures de tout ordre et je trouve que la justice va beaucoup moins vite", ironise-t-il.