19/01/2017

Les candidats à la primaire de la gauche vont débattre une troisième et dernière fois avant le premier tour dimanche 22 janvier. Le thème du travail sera peut-être une nouvelle fois abordé alors que Philippe Martinez assure qu'ils sont tous "loin de la réalité du travail". "On mélange parfois emploi et travail. Le travail c'est quelque chose de très précis, c'est les conditions de travail, l'organisation au travail, la souffrance au travail... Il y a un vrai débat à avoir", lance le secrétaire général de la CGT au micro de RTL. Avant d'ajouter : "Il faut pouvoir laisser les employés exprimer leur savoir-faire".



Des revendications qui ne sont pas entendues dans la classe politique déplore Philippe Martinez. "S'il y a des différences, les ministres, quand on leur parle de travail, il nous parle emploi. Ce n'est pas la même chose (...) Le travail c'est structurant dans la vie et ceux qui prônent la fin du travail ont tort", explique-t-il alors que Benoît Hamon ou encore Jean-Luc Bennahmias sont favorables à la mise en place du revenu universel.



Le leader de la CGT souhaite lui baisser le temps de travail et augmenter le Smic à 1.800 euros. "Il faut arrêter de nous dire qu'on n'a pas d'argent en France. Les dividendes versés aux actionnaires cette année ont dépassé les 54 milliards d'euros cette année. Depuis dix ans, c'est près de 500 milliards d'euros versés aux actionnaires. Mais cet argent, en grande partie, il ne sert à rien. Il faut l'investir dans le travail", détaille-t-il.