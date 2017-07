et AFP

publié le 13/07/2017 à 09:15

Après plusieurs jours de contradictions, le gouvernement a clarifié sa stratégie budgétaire, mardi 11 juillet. Dans une interview donnée aux Échos, Édouard Philippe a annoncé une baisse d'impôts de l'ordre de 11 milliards d'euros.



Avec une telle réduction d'impôts, le gouvernement espère provoquer "un souffle fiscal en faveur de l'investissement, de l'emploi et de la croissance", comme l'explique Christophe Castaner. Un manque à gagner pour l'État qu'il devra donc compenser par autant d'économies.

Selon le porte-parole du gouvernement, le bouclage du budget de l'année 2018 sera donc "plus difficile" que celui de 2017. "Cette année, c'est difficile. L'année prochaine, ce sera encore plus difficile parce que viendra se sur-ajouter le choix de baisses massives des impôts payés par les Français et les entreprises", a-t-il précisé à l'issue du Conseil des ministres.



"Dès lors qu'il y a peu de chances qu'on ait des recettes exceptionnelles qui tombent, ça veut dire que si vous voulez financer ces baisses de fiscalité, il n'y a qu'une façon de le faire : par des économies", a ajouté Christophe Castaner.