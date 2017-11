Bruno Retailleau est l'invité d'RTL

publié le 21/11/2017 à 03:46

Le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, s’est revendiqué dimanche 19 novembre d’"une droite qui n’est pas unijambiste et qui répond aux deux symptômes du mal français : la peur du déclassement économique et la dépossession culturelle et identitaire".



Interrogé par le Journal du Dimanche le jour où il a pris la tête du micro-parti fondé par François Fillon, Force républicaine, Bruno Retailleau s'est dit convaincu que "ceux qui réduisent la politique à l'économie se trompent. Les peuples aujourd'hui ont besoin d'autre chose qu'une réponse uniquement matérielle".

S'il s'abstient d'indiquer pour qui il votera à la présidence de LR le 10 décembre, Bruno Retailleau assure par ailleurs que le favori à la présidence du parti Laurent Wauquiez "a fait l'objet d'une tentative de diabolisation". Le sénateur de Vendée assure que Laurent Wauquiez "sait que pour répondre à l'angoisse française, il faut apporter des réponses à la fois économiques mais aussi régaliennes et identitaires".



Alors qu'il succède à François Fillon à la tête de Force Républicaine, Bruno Retailleau répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux afin de livrer ses ambitions et d'indiquer quels sont ses soutiens et ses idées.





