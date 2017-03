Bruno Retailleau était l'invité de RTL

Affaire Fillon : "On voit bien qu'il y a des fuites organisées", dit Retailleau

publié le 22/03/2017 à 07:39

Coordinateur de la campagne du candidat Les Républicains, François Fillon, Bruno Retailleau et son camp sont de nouveau en pleine tourmente. Après l'annonce mardi 21 mars de l'élargissement de l'enquête de l'affaire Fillon, pour "escroquerie aggravée, faux et usage de faux", Bruno Retailleau a répondu aux questions d'Elizabeth Martichoux.



Les autorités s'interrogent sur des documents signés par François Fillon et sa femme Penelope qui seraient des faux destinés à justifier la réalité du travail effectué. Alors que les soutiens de son candidat se délitent à mesure des nouvelles avancées de l'enquête, Bruno Retailleau, semble rester confiant.

"C'est le vrai début de la campagne, parce que, enfin on parle du fond et les candidats ont pu s'exprimer sur des propositions, c'est d'ailleurs ce qui a fait la différence", s'est-il félicité mardi 21 mars sur France 2 au lendemain de la prestation du candidat dans le "Grand Débat" de TF1.