Bruno Le Roux est l'invité de RTL

publié le 27/02/2017 à 07:15

Ministre de l'Intérieur depuis décembre 2016, Bruno Le Roux doit actuellement faire face aux contraintes liées au maintien de l'état d'urgence et aux troubles causés dans plusieurs villes de banlieue parisienne par certaines interventions policières ayant fait polémique, comme l'arrestation extrêmement violente de Théo, un jeune homme d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le 2 février dernier.



Après avoir remplacé Bernard Cazeneuve, parti à Matignon, Bruno Le Roux s'est donc retrouvé sous le feu des projecteurs dans une période particulièrement tendue. Il répondra dans RTL Matin aux questions d'Élizabeth Martichoux et reviendra certainement sur la grogne des policiers, qui avait démarré en octobre dernier après la grave agression subie par quatre d'entre eux à Viry-Châtillon.

Un événement qui avait provoqué de nombreuses, et inhabituelles, manifestations de mécontentement de la part des policiers. À moins de deux mois du premier tour de l'élection présidentielle, le ministre de l'Intérieur aura probablement à coeur de dresser le bilan sécuritaire du quinquennat de François Hollande, dans un contexte de menace terroriste particulièrement élevée et qui a causé plusieurs prolongations de l'état d'urgence.



