par Julien Absalon publié le 24/01/2017 à 08:21

Deux mois après une primaire de la droite qui s'est déroulée sans gros accroc, la primaire de la gauche est loin du compte. Depuis l'annonce des premiers résultats, donnant Benoît Hamon leader du premier tour devant Manuel Valls, un flou persiste sur les chiffres de la participation. Ce que Bruno Le Maire, en charge des questions internationales auprès de François Fillon, ne manque pas de souligner.



"Je trouve que cette primaire socialiste tourne à la farce triste, même pour les électeurs socialistes. Je ne partage pas leurs idées mais je trouve ça triste de ne pas connaître exactement le nombre de votants, de ne pas avoir d'explication claire sur ce qu'il s'est passé pendant ce scrutin. Je souhaite que le PS apporte un éclairage et donne des explications claires, déclare le député de l'Eure, mardi 24 janvier, au micro de RTL. On ne peut pas laisser passer la moindre ombre de doute. Quand on commence à hésiter sur le nombre de votants, ça ne s'appelle pas un scrutin exemplaire".



En outre, Bruno Le Maire a été invité à commenter l'information RTL indiquant que François Hollande ne votera pas au second tour de la primaire de la gauche. "Je suis comme beaucoup de Français, je n'ai plus beaucoup d'intérêt pour François Hollande", a-t-il affirmé.