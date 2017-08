et La rédaction numérique de RTL

publié le 21/08/2017 à 14:13

L'Élysée a publié ce lundi 21 août, la "charte de transparence" relative au statut du conjoint du chef de l'État. Ce texte détaille le rôle, les thèmes d'action et les moyens attribués à Brigitte Macron. C'est la première fois en France qu'un texte établit par écrit le rôle du conjoint du chef de l'État.



Représentation de la France, réponses aux sollicitations des Français ou des personnalités, organisation de réceptions à l'Élysée, rôle de parrainage... La charte précise noir sur blanc les actions que Brigitte Macron pourra effectuer. Pourtant, ces actions existaient déjà. "On est dans du rôle assez classique", déclare Bruno Cautrès, chercheur au Cevipof et enseignant à Sciences Po, qui considère cette charte comme "une avancée".

La charte prévoit également que la conjointe du président pourra mettre en place des pistes de réflexion sur des thèmes listés. Une décision qui interroge Bruno Cautrès : "Pourquoi le simple lien du mariage devrait confier à une personne, une capacité de réflexion sur ces questions-là ? Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais je sais que cela pose question".



Cette charte va-t-elle calmer les esprits, alors qu'une pétition contre le statut de Première dame a recueilli plus de 315.000 signatures ? Selon le chercheur, cette charte ne fait pas de grosse vague. "Ce n'est pas révolutionnaire, mais cela a le mérite de poser les choses noir sur blanc", nuance Bruno Cautrès.