publié le 17/05/2017 à 14:37

C'est une nouvelle qui va faire des heureux. Une statue nue de Brigitte Bardot sera installée d'ici la fin de l'été à Saint-Tropez, le village du Var où elle réside depuis de nombreuses années. Cette oeuvre est signée Milo Manara, dessinateur de bande-dessinée spécialiste de l'érotisme féminin. C'est l'ex-star elle-même qui a sélectionné le dessinateur à partir d'esquisses la représentant, à l'époque mythique de Et Dieu... créa la femme. L'oeuvre est actuellement en préparation en Italie.



Le modèle final sera en bronze : l'ancienne comédienne sera représentée nue et repliée sur elle-même, dans un coquillage marin. Une subtile référence à La naissance de Vénus de Botticelli. Le monument, d'un budget de 250 000 euros, sera installé place Blanqui. Interrogé par Le Parisien, son époux Bernard d'Ormale a déclaré que Brigitte Bardot "est d'accord, mais n'aspire rien d'autre qu'à défendre la cause animale". Un nouvel hommage à la star française, après qu'une statue publique a été érigée dans un village brésilien où elle avait trouvé refuge dans les années 1960.