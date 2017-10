Persuadés d'être invisibles, ils acheminaient de la cocaïne de la Guyane

publié le 23/10/2017 à 13:54

C'est une histoire de poudre blanche et de magie noire, à Bordeaux. Avec au commencement, une découverte qui n'a vraiment rien de diabolique : celle d'une sacoche oubliée dans une chambre d'hôtel. À l'intérieur, un peu plus de 10.000 euros en petites coupures. La police bordelaise va vite identifier les propriétaires.



Quatre Guyanais, deux hommes, deux femmes, qui disent faire du tourisme dans la région. Ils finiront par avouer : ce sont des passeurs qui multiplient les trajets entre la Guyane et la métropole pour transporter, après les avoir ingurgitées, des boulettes de cocaïne. Pour cela, ils affirment avoir un truc imparable : ils sont invisibles. Les douaniers ne peuvent pas repérer leur silhouette et l'intérieur de leur corps est tout simplement indétectable. Du jamais vu, sauf peut-être à la Foire du Trône...

Pour parvenir à ce tour de force, ils racontent avoir reçu des bains de protection avant chaque voyage. C'était au Surinam, pays frontalier de la Guyane, dans la case d'un sorcier, spécialisé dans la transformation des êtres humains en hologrammes. Le sorcier a été arrêté. Et sauf bain magique pris juste avant l'audience, le procès aura bien lieu en présence des accusés.