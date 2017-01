Valérie Pécresse est l'invitée de RTL

REPLAY - INVITÉE RTL - La présidente de la région Île-de-France (LR) répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux dès 7h45.

par Ambre Deharo publié le 26/01/2017 à 07:00

Valérie Pécresse et François Fillon se sont rabibochés semblerait-il. Le 14 janvier dernier, elle clamait son soutien au candidat LR à l'élection présidentielle d'avril prochain lors d'un déplacement dans le 17e arrondissement de Paris. Elle avait pourtant apporté son soutien à Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre. Mais, le temps est à l'unité. "Nous devons nous rassembler sans état d'âme, tout feu tout flamme", avait-elle ainsi déclaré. Avant de lancer : "Fonce, François!"



La relation entre les deux anciens ministres remontent, et l'alliance actuelle semble raisonnée et raisonnable. Valérie Pécresse avait appuyé François Fillon lors de sa bataille face à Jean-François Copé pour la présidence de l'UMP en 2010. Elle était également l'une de ses proches collaboratrices lorsqu'elle était au ministère de l'Enseignement supérieur, et lui à Matignon. Et en 2015, lors des élections régionales en Île-de-France, François Fillon avait apporté son soutien à la Française.



À défaut d'être redevenue une des confidentes de François Fillon, Valérie Pécresse reste une alliée stratégique Selon L'Opinion, elle avait envoyé au candidat présidentiel une liste d'idées, pendant les vacances de Noël, autour des thématiques du pouvoir d'achat, et de l'égalité hommes-femmes notamment. Mais elle ne demande rien en échange, selon son entourage. Pas même un petit ministère ?



Valérie Pécresse répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux à partir de 7h45.



Suivez en direct l'interview de Valérie Pécresse sur RTL et RTL.FR.