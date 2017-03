publié le 25/03/2017 à 22:40

En plein slalom entre affaires judiciaires et nouvelles révélations embarrassantes, François Fillon aurait-il changé de stratégie pour tenter d’atteindre le second tour de l’élection présidentielle en mai prochain ? Après avoir dénoncé l’existence d’un cabinet noir, le candidat Les Républicains a renchéri lors de son déplacement dans les Pyrénées-Atlantiques ce samedi 25 mars.



"On est dans une situation où il est probable que, compte tenu des procédures judiciaires, je sois sur écoute, quand j’apprends que le président se fait remonter les résultats des écoutes judiciaires à l’Élysée", aurait-il confié à des journalistes en marge de ce déplacement, selon Le Figaro. "Cela veut dire que le président de la République peut potentiellement écouter un candidat à l'élection présidentielle. Mais attendez, on est dans quelle démocratie là ?", aurait même ajouté le candidat LR.

Si le vainqueur de la primaire de la droite a fait part de ses "soupçons de plus en plus lourds" sur le rôle de François Hollande, Didier Hassoux qui a co-écrit Bienvenue Place Beauvau, avait les propos du candidat Les Républicains sur l'existence d'un détournement des écoutes judiciaires par l'Élysée. En déplacement dans les Pyrénées-Atlantique ce samedi, le candidat de la Primaire de la droite a été reçu par un concert de casseroles et des jets d’œufs.