publié le 30/06/2017 à 15:09

On ne sait pas si cette performance aidera Benoît Hamon à digérer sa défaite à la présidentielle. Jeudi 29 juin, peu après 21h30 et alors que les réseaux sociaux se passionnaient pour la photo officielle d'Emmanuel Macron, l'ancien candidat socialiste a posté la photo de son repas du soir sur son compte Twitter. Sur le cliché, un simple grec accompagné de frites, dans une barquette que tous les amateurs de kebab reconnaîtront forcément. Pour seule légende Benoit Hamon écrit : "J'ai craqué #faim #ZéroRégime".



Ce qui devait n'être qu'un tweet léger a pris une tout autre tournure dans les minutes et les heures qui ont suivi. Très rapidement, la machine Twitter s'emballe. Le message est liké et partagé par des milliers d'internautes.

À tel point que le grec de Benoît Hamon vient titiller le record de retweets du portrait officiel d'Emmanuel Macron posté le midi même. Et quelques heures plus tard, c'est chose faite ! Vendredi en début d'après-midi, le message de Benoit Hamon avait été partagé plus de 63.000 fois, contre 30.000 pour la photo d'Emmanuel Macron.

Ce succès tombe à pic pour Benoît Hamon qui lance, samedi 1er juillet, le Mouvement du 1er juillet à Paris, sur la pelouse de Reuilly. Sera notamment abordée lors de cette journée la question des habitudes alimentaires. Un détail qui n'a pas échappé à Philippe Martin, président du département du Gers, qui n'a pas hésité à le faire savoir à Benoit Hamon.



"Je rappelle à @benoithamon que le thème du procès samedi #Reuilly c'est : doit-on condamner nos habitudes alimentaires ?", a-t-il écrit sur Twitter. Un message rapidement retweeté par le principal intéressé.