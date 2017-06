Benjamin Griveaux est l'invité de RTL

publié le 29/06/2017 à 19:57

Après avoir été le porte-parole de La République En Marche, Benjamin Griveaux a fait son entrée au gouvernement lors du remaniement du gouvernement Philippe II, après les élections législatives. Ainsi, il occupe le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire.



L'un des principaux chantiers du ministère de l'Économie est l'entreprise GM&S. L'entreprise GMD a confirmé une offre de reprise partielle de GM&S mais des blocages demeuraient dans les discussions avant une nouvelle réunion entre les syndicats de l'équipementier automobile, menacé de liquidation, et le gouvernement dans l'après-midi. Les discussions sont âpres dans ce dossier, alors que le tribunal de commerce de Poitiers doit se prononcer vendredi sur l'offre de reprise.

GMD, un emboutisseur stéphanois, propose de reprendre le site de l'équipementier à La Souterraine (Creuse) et de garder 120 de ses 277 salariés "sous réserve du financement d'un plan d'investissements de 10 millions d'euros et d'un accompagnement des pouvoirs publics", a indiqué le ministère de l'Economie dans un communiqué diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi. Il est le seul repreneur potentiel mais les syndicats l'accusent de refuser toute indemnité de licenciement à un montant supérieur à celui fixé par la loi. Renault a "confirmé qu'il apporterait dans le cadre de cette offre de reprise un soutien financier aux investissements de GMD d'un montant maximal de 5 millions d'euros", a précisé le ministère dans le communiqué. Le constructeur automobile maintient par ailleurs "ses engagements de commandes à hauteur de 10 millions d'euros annuels".



