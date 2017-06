publié le 19/06/2017 à 00:50

À 39 ans, Benjamin Griveaux va faire son entrée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le porte-parole de La République en Marche a battu la députée sortante socialiste Sybah Dagoma au second tour des élections législatives. Ce proche d'Emmanuel Macron l'emporte largement dans la 5e circonscription de Paris, avec 56,27% des suffrages.



Benjamin Griveaux et Sybah Dagoma se connaissent bien, ayant tous deux milité au Parti socialiste (PS) au sein du courant strauss-kahnien. La députée sortante avait été une des députées les mieux élues de France en 2012, avec plus de 70% des voix.

Le nouveau député de Paris, diplômé de Sciences Po et de l'école de commerce HEC, originaire de Saône-et-Loire, a milité au PS de 2004 à 2014 avant de rencontrer Emmanuel Macron fin 2015 et de participer à la création de son mouvement et de droite, et de gauche. La rumeur lui a prêté des ambitions municipales parisiennes. "Je démens formellement cette information", a vertement réfuté l'intéressé à plusieurs reprises.

Un immense merci à toutes et tous ceux qui se sont mobilisés depuis des mois dans la #circo7505! Cette victoire est la vôtre. Merci. — Griveaux Benjamin (@BGriveaux) 18 juin 2017