publié le 24/06/2017 à 15:44

Les amis juppéistes se retrouvent à Matignon. Gilles Boyer, ancien directeur de campagne d'Alain Juppé pendant la primaire de la droite en novembre et candidat malheureux à la députation (LR) dans les Hauts-de-Seine en juin, devient conseiller d'Édouard Philippe dès le 24 juin. Les deux hommes ont partagé l'essentiel de leur vie politique main dans la main. Ce n'est toutefois pas le seul lien qui les unit.



D'après un entrefilet publié dans les colonnes du Figaro Magazine vendredi 23 juin, les droits de leur second roman Dans l'ombre, paru aux éditions JC Lattès en 2011 et qui raconte de quelle manière une campagne présidentielle a basculé à la suite d'une primaire entachée d'irrégularités, ont été achetés par la société de production Elzévir Films. Pour jouer les premiers rôles de cette adaptation événement, la production a fait appel à Guillaume Gallienne, réalisateur du film à succès Les garçons et Guillaume, à table !. L'acteur, passionné de politique, a accepté la proposition.

À l'époque de la rédaction de l'ouvrage, le duo d'écrivains, aussi complices dans leur vie professionnelle que leur vie privée, étaient les conseillers d'Alain Juppé. Ces derniers ont été les co-auteurs d'un premier polar politique intitulé L'Heure de vérité en 2007.