publié le 21/04/2017 à 09:05

Un attentat a été perpétré sur les Champs-Élysées, à Paris le 20 avril à 21 heures. Un policier a été tué et deux autres sont blessés mais leurs jours ne sont pas en danger. L'assaillant a été tué lors de tirs de riposte. François Hollande "Nous serons d'une vigilance absolue, notamment par rapport au processus électoral. Mais chacun comprendra à cette heure que mes pensées vont vers la famille du policier qui a été tué, également vers les proches des policiers blessés. Un hommage national sera rendu à ce fonctionnaire de police qui a été ainsi lâchement assassiné", a déclaré François Hollande depuis le perron de l'Élysée.



Cet attentat peut-il avoir un impact sur la campagne présidentielle ? "Cela change forcément le climat qui va revêtir davantage de gravité. J'espère que ça donnera envie aux gens d'aller voter et non pas blanc, de dire ce qu'ils pensent", expliqua Alain Duhamel. L'éditorialiste ajoute que l'événement peut tendre à radicaliser le vote : "C'est un effet possible et il sera marginal. Sous le coup de l'émotion, chacun tend à se radicaliser mais dimanche il y aura plus de sérénité qui sera revenu. Ceux qui sont 'loi et ordre' se sentiront confortés. Les autres qui prônent le rassemblement et la solidarité vont aussi se sentir renforcer dans leurs convictions".



Au moment où l'attentat avait lieu sur l'avenue parisienne, les onze candidats à l'élection présidentielle se trouvaient sur le plateau de France 2 pour la dernière émission avant le premier tour du scrutin. "L'émission ne pouvait pas être annulée, pour une raison pratique et juridique. Le CSA veille à l'égalité des temps de parole donc il y aurait eu une rupture", ajoute Alain Duhamel. L'éditorialiste estime qu'aucun candidat ne s'est détaché. "La formule ne s'y prêtée pas (...) Philippe Poutou était à contrepied. Emmanuel Macron et François Fillon ont employé les mots qu'il fallait. Marine Le Pen a laissé passer la tentation de la récupération".