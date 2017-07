publié le 15/07/2017 à 09:30

Nice était submergée par l'émotion, un an, jour pour jour, heure pour heure, après le drame. Ce vendredi 14 juillet, peu après 22h30, 86 ballons blancs se sont envolés dans le ciel niçois. "Je ne vous cache pas que mes yeux se seront humidifiés", confie le maire de la ville, Christian Estrosi, invité de RTL au lendemain d'une journée intense d'hommages et de recueillement. "Nous avons montré au monde entier hier que là où la France a été frappée un 14 juillet 2016, la France le 14 juillet 2017, était debout, à Paris, à Nice et autour de nous, dans chacune des 36.000 communes de France", se satisfait-il.

"C'était un an après, tout simplement, un tas d'images d'horreurs qui revenaient au fond de moi et en même temps peut-être une image de sérénité parce qu'hier soir, avec ces 86 ballons, c'est le moment où l'on se dit qu'il y a le deuil. Ces ballons illustrent et incarnent ces âmes qui nous demandent de veiller à ce que, dès ce matin, la vie reprenne le dessus", poursuit l'édile.

Plus de feux d'artifice à Nice ?

Si la vie reprend le dessus, difficile pour autant d'imaginer de futurs feux d'artifice à Nice. "Hier soir les 86 faisceaux avaient quelque chose de magique, d'innovant, de nouveau et peut-être est-ce aussi le moyen d'apporter autre chose sans rappeler ce rendez-vous qui restera comme une tragédie dans la mémoire collective des Français et des Niçois", estime Christian Estrosi.



Au cours de cette journée de fête nationale, de nombreuses manifestations d'hommage ont eu lieu sur la Baie des Anges. Christian Estrosi retient de cette journée la pose de quelques 12.000 carreaux formant au sol la devise de la France, "liberté, égalité, fraternité", sur quelque 170 mètres, la rencontre œcuménique avec toutes les confessions représentées. "Y compris les bouddhistes qui se sont joints à nous pour montrer combien nous étions, pour ceux qui croient, dans cette unité et qui démontrent bien que la religion est là pour enseigner le bien contre le mal", souligne le maire de Nice.



Christian Estrosi salue également la présence du chef de l'État, Emmanuel Macron, venu à Nice participer aux commémorations après avoir observé le défilé sur les Champs-Élysées dans la matinée. Au cours de ce défilé d'ailleurs, Paris et Nice ont été rapprochées malgré les quelque 900 kilomètres qui les séparent, lors d'un hommage de la garde républicaine qui a interprété l'hymne niçois, Nissa la Bella, tout en dessinant le nom de Nice sur la place de la Concorde.